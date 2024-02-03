Güldür Güldür’de gazilerle ilgili hadsiz skeç tepki çekti, RTÜK kanal hakkında inceleme başlattı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür adlı programındaki gazilerle ilgili skeçte yer alan ifadeler tepki çekti. Yaşanan gelişme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve ‘güldürmeyen’ anlamsız skeci şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Show TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Güldür Güldür adlı programda kahraman gazileri hedef alan ve sözde ‘mizah’ adı altında ekranlara verilen skeçte yer alan “Sen acılarından besleniyorsun. Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz” sözleri tepki çekti. Söz konusu programda gazilere tanınan ayrıcalıklar ve ‘Gazikart’ uygulamasıyla da alay edildi.

BAKAN GÖKTAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM, ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayınlanan skeci şiddetle kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve ‘güldürmeyen’ anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir.”

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: GAZİLERE DİL UZATAN İNSANLARI KINIYORUM

Konuyla ilgili X’te ‘#GüldürGüldürHaddiniBil’ başlığı ilk sıraya yerleşti. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”





SHOW TV'DEN AÇIKLAMA

RTÜK tarafından inceleme başlatılan skeç için yayınlandığı kanal olan Show TV'den de açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Güldür Güldür adlı programın yayından kaldırıp kaldırılmayacağı, RTÜK'ün incelemeleri sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan programa uyarı, durdurma ve idari para cezası verilebilir.