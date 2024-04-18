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Son filmi olmayacak! Tarantino "The Movie Critic"i çekmekten vazgeçti!

Düzenleyen: / Kaynak: Variety
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Son filmi olmayacak! Tarantino &quot;The Movie Critic&quot;i çekmekten vazgeçti!

Kültür - Sanat Haberleri  / Variety

Quentin Tarantino daha önce yönetmen olarak son filmi olacağını söylediği "The Movie Critic"i artık çekmeyi planlamıyor. Yönetmen projeden vazgeçtiğini doğruladı.

"The Movie Critic" Tarantino'nun onuncu ve son uzun metrajlı filmi olacaktı. Ancak Variety dergisinin ulaştığı kaynaklar yönetmenin senaryoyu yeniden yazmayı ya da projeyi yeniden canlandırmayı düşünmediğini, bunun yerine yeni bir şeye geçmeyi planladığını söylüyor.

BRAD PİTT BAŞROLDE OLACAKTI

Senaryo hakkında açıklamalar yapan Tarantino, 1977'de geçen filmin dergi için zekice eleştiriler yazan küçük çaplı bir film eleştirmeni hakkında olduğunu söylemişti.

Filmin başrolünde Brad Pitt yer alacaktı.  Pitt'in, Tarantino'nun romanlaştırdığı filmde büyük bir sinema tutkunu olan "Once Upon a Time in Hollywood" karakteri Cliff Booth'un bir türünü oynayacağı da söylentiler arasındaydı.

Son filmi olmayacak! Tarantino "The Movie Critic"i çekmekten vazgeçti! - 1. Resim

Tarantino geçen yıl Cannes Film Festivali'nde izleyicilerin önünde "The Movie Critic" hakkında kısaca konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Filmi görene kadar size [bir şey] söyleyemem. Şu anda karakterin monologlarından bazılarını yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Belki daha az video kamera olsaydı. Sadece bekleyip görmeniz gerekiyor."

Tarantino fikrini değiştirmeden önce "The Movie Critic "i çekme planı ilerliyordu. Pitt'in rol almasının yanı sıra, yapım Kaliforniya eyaletinden  20 milyon dolarlık bir vergi sübvansiyonu da almıştı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Variety
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