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Yüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Antalya'da nem oranının yüzde 90'a yaklaşınca kenti nem bulutları kapladı. Bulutlar nedeniyle görüş mesafesi düştü, seyir teraslarından bakanlar kenti, sahildekiler de dağları görmekte zorlandı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı turizm kenti Antalya'da öğle saatlerinde bulutlu bir hava hakimken, nem oranı yüzde 90’a kadar yaklaştı. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı.

Yüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı - 1. Resim

Aşırı neme havanın bulutlu oluşu da eşlik edince kent merkezindeki görüş mesafesi düştü.

Yüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı - 2. Resim

Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi.

Yüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı - 3. Resim

Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin de görülemedi.

Yüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı - 4. Resim

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre kentte yarın ve cuma günü bölgesel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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