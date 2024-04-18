CHP'nin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybetti

CHP'nin 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü'nü yürüten Levent Bayraktar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Özgür Özel, "Büyük üzüntüyle öğrendim" diyerek hayatını kaybeden Bayraktar ve ailesi için rahmet ve başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) TBMM Grup Müdürlüğü yapan Levent Bayraktar, 59 yaşında hayatını kaybetti. 2010'dan beri partinin TBMM Grup Müdürlüğü'nü yapan Bayraktar ve ailesi için rahmet ve başsağlığı mesajları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partide yaşanan acı kayıp üzerine, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, Parlamento Grubumuzda uzun yıllar birlikte çalıştığımız Grup Müdürümüz, çalışma arkadaşımız Levent Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP'DEN DE MESAJ GECİKMEDİ Partinin X sosyal medya hesabı üzerinden, "Partimizin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Levent Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

LEVENT BAYRAKTAR KİMDİR?

Levent Bayraktar 1965 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Bayraktar, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) yüksek lisans eğitimi de aldı. İçişleri Bakanlığı’nda Araştırma ve Planlama Koordinasyon (APK) uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Bayraktar, aynı kurumda uzun yıllar APK uzmanı olarak da çalıştı.

Levent Bayraktar; 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu’nda Grup Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Bayraktar, 2010 yılından bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nda Grup Müdürü olarak görevini sürdürüyordu. Levent Bayraktar evli ve bir çocuk babasıydı.