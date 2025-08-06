Kırtasiyeden al doldur dönemi bitiyor! Sahte senet vurgununa filigranlı çözüm

GAMZE ERDOĞAN - Kamu görevlilerinin e-İmzalarının taklit edilerek düzenlenen sahte evraklar tartışırken, uzun zamandır gündem konusu olan sahte senetlerle ilgili de yakın tarihte yeni adımlar atılacak. Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, ‘Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefi yer almıştı. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı bir süredir senet sahteciliğinin önüne geçmek için alınacak tedbirler ve yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, senet sahteciliğine karşı alınacak tedbirlerle ilgili taslak tamamlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacağı. Ardından da teklif hâline getirilmesi için AK Parti grubuna sunulacağı ifade edildi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Taslağa göre senetler artık filigranlı olacak ve kayıt altına alınacak. Böylece, kırtasiyeden kolayca temin edilen ve elle doldurulan senetlerin geçerliliği sona erecek. Yeni dönemde e-Devlet üzerinden düzenlenen, güvenli ve denetimli senetlerin kullanılması planlanıyor. Senetlerin üretimi ve kaydı, Merkez Bankası ya da belirlenecek başka bir resmi kurum tarafından yürütülecek. Ayrıca senetler, çeklerde olduğu gibi herkesin ulaşamayacağı şekilde denetimli dağıtılacak.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK

Konuyla ilgili olarak gazetemize değerlendirmede bulunan hukukçu Tülay Bekar, “Senet, ticari ilişkilerde sıklıkla kredi aracı olarak kullanılıyor. Ancak bu kadar önemli bir evrak, kırtasiyeden alınabiliyor, taklit edilmesi oldukça kolay, hiçbir kayıt sistemine tabi değil. Bu durum hem alacaklı hem de borçlu taraflar açısından büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınması, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaş mağduriyetlerini azaltacaktır” dedi.

Bekar, “Yargıya taşınan uyuşmazlıkların önemli bir bölümü sahte ya da usule aykırı düzenlenen bonolardan kaynaklanıyor. Eğer denetimli ve güvenli bir bono sistemi kurulursa, bu tür davalar azalır, mahkemelerin yükü hafifler” diye konuştu.