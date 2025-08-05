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Haberler > Kültür - Sanat > Usta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladı

Usta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Usta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladı
Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Don Kişot, Sanat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, "Don Quixote (Don Kişot)" müzikalinde aynı sahnede yer alacak. Müzikal çok yakında sanatseverlerle buluşacak.

Cervantes'in eserinden uyarlanan, yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç'un yönetiminde seyirciyle buluşacak müzikalin biletleri satışa sunuldu.

Eser, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla 80 kişilik prodüksiyon olarak sahnelenecek.

ÜSTLENDİKLERİ KARAKTERLER BELLİ

Selçuk Yöntem'in "Don Kişot"u canlandıracağı müzikalde, Zuhal Olcay "Aldonza", Cengiz Bozkurt ise "Sancho Panza" karakterini oynayacak.

ANKARA VE İSTANBUL’DA SAHNE ALACAK

Müzikal, 30 Eylül, 13 ve 14 Ekim, 19 ve 20 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM, 24 ve 25 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak.

İlk olarak 1965 yılında sahneyle buluşan "Don Quixote" müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı. Broadway'de toplam 2 bin 328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek "En İyi Müzikal" başta olmak üzere 5 dalda Tony Ödülü kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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