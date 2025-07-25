Yıldız tiyatrosu yine parlayacak! Tarihî sahne ilk defa ziyarete açılacak, oyunlara ev sahipliği yapacak

Sultan Abdülhamid’in bir zamanlar saray mensuplarına ders mahiyetinde oyunlar oynattığı Yıldız Sarayı Tiyatrosu, yakında ziyarete açılıyor. Restorasyonu devam eden bir buçuk asırlık mekân, mazide olduğu gibi butik oyunlara ev sahipliği yapacak.

MURAT ÖZTEKİN - Osmanlının Sultan II. Abdülhamid’le özdeşleşen 19. asır saraylarından Yıldız, tekrar parlıyor… Millî Saraylara bağlı mekânda müze içinde müze kuruluyor. Yıldız’da yıl sonuna kadar 19. asır dokumalarından meydana gelecek Halı Müzesi, saray stiline uygun nesnelerden oluşan Mobilya Müzesi ve eşsiz eserlerin yer alacağı Nadide Eserler Müzesi kapılarını açacak. Esas sürpriz ise Yıldız Sarayı Tiyatrosunun tekrar canlanması olacak. Bir zamanlar saraylarda yer alan tiyatroların örneklerinden biri olan ve Sultan Abdülhamid’in saray mensuplarına ders mahiyetinde oyunlar oynattığı bilinen mekân, bugünlerde restore ediliyor.

TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ TEK SARAY TİYATROSU

Eylül veya ekim ayında ziyarete açılması düşünülen tarihî tiyatroda, zaman zaman butik oyunların da sahnelenmesi bekleniyor. Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Millî Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız “Saray tiyatrosunu çok önemsiyoruz. Dünyada benzerleri var ama Türkiye’de günümüze ulaşabilmiş tek örnek burada yer alıyor. Yıldız Sarayı Tiyatrosu, sahnede en fazla yirmi kişilik bir sanatçı grubunu barındırabilen, 120 kişilik bir seyirci grubunu ağırlayabilen daha ziyade sultanın ailesi ve yakın çevresi için yapılmış bir mekân. Artık restorasyondan sonra ziyaret edilebilecek. Aynı zamanda yine eskiden olduğu gibi ufak temsiller yapılabilecek” diye konuşuyor.

SARAY BÜTÜN KATMANLARIYLA YAŞIYOR

Yıldız Sarayı’nın geçtiğimiz sene temmuz ayında ziyarete açıldığını ve geride kalan zaman diliminde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Dr. Yıldız, yeni açılacak dört mekânın “ilk yıl bonusu” olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Dr. Yıldız, şöyle konuşuyor: Malumunuz geçen sene ilk etapta burada sekiz tane yapımız ziyaretçiyle buluşmuştu. Şimdi buna dört yeni müze ekleniyor. Her açılan mekânla birlikte şunu daha iyi görüyoruz: Burada bir 19. yüzyıl sarayı, bütün katmanlarıyla yaşıyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid’in 33 sene boyunca burayı devletin yönetim mekânı olarak kullanmış olması, bu saray sisteminin bütün donelerini bize sunuyor.

ENVANTERDE 300 BİN ESER MEVCUT

Peki, yeni kurulacak bütün bu müzeler nasıl tefriş edilecek? Dr. Yasin Yıldız, Millî Sarayların toplam 300 bin adet taşınmaz envantere sahip olduğunu kaydederek şöyle konuşuyor: Envanter noktasında ülkemizin birçok kurumu gibi Millî Saraylar da çok zengin. Envanterimizde 300 bin taşınabilir eserimiz var ve tamamının tasnifini yapmış durumdayız. Bunun içerisinde 19. yüzyıl saraylarında sergilenenlerin haricinde koleksiyonlarda büyük bir birikim mevcut. Bu birikim ise yeni müzeleri kurmak için bize çok büyük imkan sağlıyor. Öte yandan bütün dünyada olduğu gibi eserlerin tamamı müzelerimizde sergilenemiyor. Biz de depolarımızı gezilebilir kılıyoruz. Mesela depolarımızda yer alan eserlerden bazıları, Saray Koleksiyonları Müzesinde görülebiliyor. Şimdi inşallah Topkapı Sarayı’ndaki bir depomuz daha gezilebilir olacak.

SULTANA HAS LOCA VARDI

Yıldız Sarayı’nda 1889 yılında inşa edilen tiyatroda daha ziyade yabancı sanatçılar oyunlarını sahneliyor, kadın ve erkekler paravanla ayrılmış ayrı kısımlarda eserleri seyrediyordu. Hem Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel hem de Batılı eserlerin temsil edildiği mekânda, Sultan II. Abdülhamid’e has bir loca da bulunuyordu.