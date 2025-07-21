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Yıldız Sarayı’nı 694 bin kişi ziyaret etti! En büyük rağbet Rusya ve Orta Doğu’dan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız Sarayı’nı 694 bin kişi ziyaret etti! En büyük rağbet Rusya ve Orta Doğu’dan
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sultan II. Abdülhamid’in İstanbul’daki ikonik sarayı Yıldız, tekrar parlıyor… Millî Saraylar Başkanlığı tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde açılışı yapılan Yıldız Sarayı, geride kalan bir senede büyük rağbet gördü.

MURAT ÖZTEKİN - Açılışından bugüne toplam 694 bin 327 ziyaretçinin gezdiği Saray’a, Rusya, Orta Doğu ve Arap dünyası başta olmak üzere farklı ülkelerden yabancı turistler geldi. Yerli ziyaretçiler arasında ise gençler öne çıktı. 

SARAYDA YENİ MÜZELER AÇILIYOR

Sultan II. Abdülhamid’in, 33 yıl boyunca ikamet etiği ve devleti yönettiği Yıldız Sarayı, yakın zamanda ziyarete açılacak yeni bölümlerle zenginleşecek. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan dört önemli yapı, Osmanlı saray hayatına dair yeni perspektifler sunacak. Saray Tiyatrosu, Halı Müzesi, Mobilya Müzesi ve nadir eserlerin sergileneceği galerilerde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu bölümler önümüzdeki dönemde ziyarete açılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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