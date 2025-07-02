Beylerbeyi Sarayı’nda en büyük yenileme! Sultan Abdülhamid’in son nefesini verdiği oda restore ediliyor

Osmanlının önemli hadiselerine şahitlik eden Beylerbeyi Sarayı, geniş çaplı restorasyona girdi. Sarayda altı sene ev hapsine zorlanan Sultan II. Abdülhamid’in hayata gözlerini kapadığı oda da restore edilerek yeni nesillere sunulacak ve acı tatlı hatıralar canlanacak.

MURAT ÖZTEKİN - Beylerbeyi Sarayı, Boğaziçi’nin kenarında mücevher gibi duran bir imparatorluk yadigârı… Sultan Abdülaziz tarafından 1863-1865 yılları arasında yazlık saray olarak inşa ettirilen bina, sultanların yanı sıra önemli devlet adamlarını ağırladı, tarihî hadiselere ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 150 senelik Beylerbeyi Sarayı, şimdi bugüne kadarki en büyük restorasyonla ihya ediliyor.

Millî Saraylar tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sarayın ana binasının tamamı restore edilecek; çatı ve dış cephesinin yanı sıra selamlık ve harem kısımları da orijinal hâline kavuşturulacak.

Sarayda hâlihazırda odaklanılan harem bölümünün ise oldukça önemli bir özelliği bulunuyor. 1909’da Sultan II. Abdülhamid’i tahttan indiren ihtilalci askerler, padişahı önce Selânik’teki Carlo Alâtini Köşkü’nde, yaklaşık üç sene sonra ise Beylerbeyi Sarayı’nın küçük bir kısmında ev hapsine zorladı. İşte Sultan II. Abdülhamid’in hayatının son altı yılını geçirdiği ve büyük acılardan sonra 10 Şubat 1918 günü hayata gözlerini kapadığı yer, bu sarayda bulunuyor.

ÖZEL ODALAR TADİL EDİLİYOR

Restorasyon çerçevesinde tarihî önemi haiz Sultan II. Abdülhamid’in yatak odası, çalışma odası, banyosu ve eşi Ayşe Sultan’a ait “Müşfika Kadın Efendi Odası” da tadil ediliyor. Sultan’ın yaşadığı drama şahitlik eden mekânlardaki zamana bağlı yıpranmalar ile çeşitli hasarlar gideriliyor. Bu odalarda Sultan’ın bizzat eşyalarının da yeniden sergilenmesi planlanıyor.

Geçen sene başlayan restorasyon çalışmalarının 2026 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Böylece acı hatıralara sahip mekânların, gelecek nesillerle tanıştırılması hedefleniyor.

Konuya dair Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Millî Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanı Gökşen Canıyılmaz, Beylerbeyi Sarayı’ndaki restorasyon çalışmalarının yapının ömrünü uzatmak maksadıyla yapıldığını söylüyor. Canıyılmaz “Bu, Beylerbeyi Sarayı’nın tarihindeki en büyük restorasyon olma özelliğini taşıyor. İnşallah sarayın ana binasını bütünüyle restore edeceğiz. Ancak ziyareti durdurmamak adına çalışmalarımızı etaplar şeklinde yapıyoruz. İlk etapta çatı, cephe ve haremden başladık. Daha sonra selamlık kısmını restore edeceğiz. Çalışmalarda, onaylı proje doğrultusunda temel güçlendirme, temizlik, konservasyon ve restorasyon yapıyoruz” diyor.

Beylerbeyi Sarayı’nın denize yakınlığı sebebiyle hassas bir yapı olduğunu vurgulayan Gökşen Canıyılmaz “Sarayda o kadar iyi bir işçilik var ki çok dikkatli davranıyoruz. Yapı elemanlarının orijinal hâlini koruyarak ömürlerini uzatmaya çalışıyoruz. Bize ulaşan ecdat emanetini ileriye taşımak istiyoruz” diye konuşuyor.

SULTAN’IN SARAYDA KULLANDIĞI EŞYALAR BUGÜNE ULAŞTI

Sultan Abdülhamid’in hapis hayatı yaşadığı kısımlarda da özenli bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Canıyılmaz, “Beylerbeyi, en özgün eşyaların yer aldığı saraylardan biri. Sultan Abdülhamid’in kullandığı eşyalar da orijinal hâlleriyle bugüne gelmiş. Sultan Abdülhamid’in kullandığı ve üzerinde vefat ettiği yatak ile oturma takımı, hilalli koltuğu, yazı takımları ve kütüphanesi gibi birçok orijinal eşya saray envanterinde bulunuyor. Bu eşyalardan bir kısmı restorasyon sebebiyle şimdilik ‘Havuzlu Salon’da sergileniyor. Sultanın çalışma odasındaki eserler ise Yıldız Sarayı içerisinde yer alan Abdülhamid Han Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşuyor. Restorasyondan sonra hepsi Beylerbeyi’nde sergilenmeye devam edecek” ifadelerini kullanıyor.

Sarayın Abdülhamid Han’la özdeşleştiğini söyleyen Canıyılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: Beylerbeyi Sarayı, Sultan Aziz devrinde yapılsa da Sultan Hamid’le özdeşleşmiş. Çünkü 33 sene ülkeyi yönetip Osmanlıya hizmet eden Sultan Abdülhamid, burada vefat etmiş. Ziyaretçiler restorasyondan sonra onun yaşadığı sıkıntılara rağmen nasıl hayata tutunduğunu daha iyi anlayabilecek. Bunu yaşatacak olmak bizim için çok kıymetli.

Canıyılmaz, “Restorasyonlarda enteresan bir hatıra bulundu mu?” soruma ise şu cevabı veriyor: Mevcut durumda herhangi yeni bir keşif yok ama sürecimiz devam ediyor!

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SARAY ZİYARETE AÇIK

Beylerbeyi Sarayı, restorasyon safhasında da ziyaretçi kabulüne devam ediyor. Geçen sene 649 bin kişiyi ağırlayan saray, Millî Sarayların gözde mekânları arasında yer alıyor.