Aslına uygun restorasyon! Osmanlı Külliyesi ayağa kalktı
“Osmanoğlu” olarak da anılan Nasuh Paşa tarafından 1708’de, Aydın’da yaptırılan külliye restore edildi. Çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan külliye, bugün ziyarete açılıyor.
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Ege’nin tarihî ve kültürel zenginliklerinden biri olan üç yüz senelik Nasuhpaşa Külliyesi, yeniden canlanıyor. Aydın’daki külliyede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen geniş çerçeveli restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapılar yeniden ibadet ile ziyarete hazır hâle getirildi. Külliye bugün, içerisinde bulunan mescitte kılınacak namazın ardından açılacak.
“Osmanoğlu” olarak da anılan Nasuh Paşa tarafından 1708 yılında inşa ettirilen külliye; han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak üç asrı aşkın bir müddet hizmet verdi. Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde, külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek şekilde de yeniden fonksiyon kazandırılan Nasuhpaşa Külliyesi, Aydın’ın tarihî dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı yapacak.