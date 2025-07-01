Aslına uygun restorasyon! Osmanlı Külliyesi ayağa kalktı

“Osmanoğlu” olarak da anılan Nasuh Paşa tarafından 1708’de, Aydın’da yaptırılan külliye restore edildi. Çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan külliye, bugün ziyarete açılıyor.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Ege’nin tarihî ve kültürel zenginliklerinden biri olan üç yüz senelik Nasuhpaşa Külliyesi, yeniden canlanıyor. Aydın’daki külliyede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen geniş çerçeveli restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapılar yeniden ibadet ile ziyarete hazır hâle getirildi. Külliye bugün, içerisinde bulunan mescitte kılınacak namazın ardından açılacak.