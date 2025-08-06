EFOR, OFÇAY'ı bünyesine kattı, kapasiteyi katlayacak! Kahve ve soğuk çaya 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

ÖNDER ÇELİK - Enerji, tarım, gıda, içecek, madencilik ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Efor Holding’in grup şirketlerinden Efor Çay, çay pazarında yüzde 5 paya sahip olan Ofçay’ı bünyesine kattı. Bu birleşme sayesinde Efor Çay, toplamda günlük 2 bin tonu aşan yaş çay işleme kapasitesine ve yüzde 15’lik pazar payına ulaşırken, üretim hacmi bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük çay üreticisi oldu. Satın almayla birlikte, üretim kapasitesinin yüzde 100 artırılması, üretim alanını ise yüzde 85 büyümesi bekleniyor.

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, birleşme sonrası şirketin cirosunun 9 milyar TL seviyesine çıkacağını ifade etti. Akkuş, “Burada sadece bir satın alma işleminden değil, çok daha büyük bir vizyondan söz ediyoruz. Türkiye’nin her köşesinde geleneksel kanallarda yerimizi alırken, global pazarlarda da sesimizi daha güçlü duyurmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, Türk çayının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz” dedi. Efor Çay’da isim değişikliği için başvuru yaptıklarını anlatan Akkuş, “Efor Yatırım AŞ olarak değişecek. Efor bir çay şirketi değil bir holding gibi çalışıyor olacak” diye konuştu. Yatırım planlarını da anlatan Akkuş, Samsun Havza’da 70 bin dönümlük yer tahsisi yaptıklarını, burada kahve ve soğuk çay üretimi yapacaklarını belirterek, “2026’da 100 milyon dolarlık bir yatırım planımız var” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN HACMİ 8 MİLYAR $

Efor Holding CEO’su Ahmet Demir de çay sektörünün 8 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de çay, bir tarım ürününün ötesinde kültürel bir ritüel niteliği taşıyor. Efor Holding olarak bu ritüelin içinden stratejik bir ekonomik model çıkarıyoruz. Bu birleşme, pazarda karşılıklı rekabetin ötesine geçen, dikey sinerji modeliyle şekillenen yeni bir büyüme formu sunuyor. Türkiye çay sektöründe sadece pazar liderliğine değil, geleceğe talibiz” dedi.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 4 KİLOGRAM

Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu ise bugün itibarıyla sektörde 13’ü aşkın üretim ve enerji tesisiyle faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, “Trabzon, Rize ve Artvin’deki yaş çay tesislerimizde toplam 139 bin tonluk yaş çay işleme kapasitesine sahibiz. Bu güçlü üretim altyapımız, Malatya Arapgir’deki 9,95 MW’lık güneş enerji santralimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzla entegre biçimde ilerliyor. Türkiye, kişi başına yıllık 4 kilogram çay tüketimiyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Böylesine güçlü bir iç talep, bizi hacimsel büyümenin ötesinde yüksek katma değerli çay segmentine yönlendirdi. 2024 yılı itibarıyla Efor Çay 18 bin 427 ton, Ofçay ise 12 bin 427 ton satış gerçekleştirdi. Ofçay birleşmesiyle dağıtım kanalımız 10 kat genişledi” diye konuştu.

GÜBRE İÇİN HALKA ARZ YOLDA

Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras da Grup olarak net satışlarda 300 milyon doları, toplam varlıklarda ise 500 milyon doları aştıklarını kaydederek, “Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Uras, 5 stratejik sektörde faaliyet gösterdiklerini, 1.700’ün üzerinde çalışanları olduğunu aktardı. Uras, Efor Gübre için halka arz başvurusu yaptıklarını da sözlerine ekledi.