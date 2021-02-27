Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yaptığı panele; Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ katıldı. Turkcell olarak pandemi dönemine hızla adapte olduklarını söyleyen Murat Erkan “Hepimizin farklı deneyimler yaşadığı pandemi sürecinde Turkcell olarak ‘Keşke yapsaydık’ demekten ziyade ‘İyi ki yapmışız’ dedik. ‘İyi ki mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en güçlü altyapılarından birini ülkemize kazandırmışız’. Bu sayede gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerimizin yanında olabildik. Eğer güçlü bir altyapınız varsa bu altyapı üzerinden tüm dijital ihtiyaçlara kolayca karşılık verebiliyorsunuz. Bu anlamda hızlı adapte olup; artan internet ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dijitalleşme yolunda şirketleri de yeni döneme hızlı adapte ettiğimizi düşünüyorum. Müşterilerimize siber güvenlikten veri merkezlerine, yapay zekadan nesnelerin internetine, büyük veriden bulut teknolojilerine kadar Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca hizmet veriyoruz. Turkcell olarak sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor; Türkiye’yi dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.