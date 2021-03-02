Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünele ilk kazma dün vuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başlayacakları kazı çalışmalarında toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek yıl sonunda Halkalı istasyonuna ulaşmayı planladıklarını kaydetti. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda iki yeni tünel açma makinesinin kazıya başlama töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, Marmaray Halkalı istasyonu ile başlayan 31,5 kilometrelik hatta yüzde 55'lik ilerleme kaydedildiğini, İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşım süresini 30 dakikanın altına indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projeler bittiğinde rakamın 342 kilometreye yükseleceğini, 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığın kazandırmış olacağını vurguladı.

6 PROJE YAKINDA BİTECEK

Hâlihazırda İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları 80 kilometrelik hattın bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy sahil-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Elbetteki megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4,5 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi'nde de planlama aşamasındayız. İstanbul'a 12,9 kilometrelik iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.”

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattı yıl sonunda tamamlanacak

Gebze'den Halkalı'ya uzanan Marmaray hattının devamında Halkalı-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hatları ile toplamda yaklaşık 146 kilometrelik, İstanbul'u çepeçevre saran bir raylı sistem hattının tamamlanacağını ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021 sonunda, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.