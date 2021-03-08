Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin girişimci ve üreten kadınlarının ürünlerini satışa sunan site, bu ay ülke dışına açılacak.

250’den fazla tedarikçi, 9 bine yakın ürün ile dijital pazar yerleri arasında dikkat çeken shopstarwomen.com, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcileri tutarak kadınların iş hayatındaki görünürlüğüne destek olmayı hedefleyerek yola çıktı. Mart 2021 itibariyle bu hedefine yeni bir boyut ekleyerek yurt dışı satışlarını için gerekli alt yapıyı hazırladı, teknik testlerin tamamlanmasını takiben sistemi 15 Mart itibariyle aktive etmeyi planlıyor.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu Almanya, Hollanda gibi ülkelerin yanısıra Türkiye ve Türk kültürüne yakın Azerbaycan gibi ülkelerden de yoğun bir ilgi bekleniyor. Böylelikle kadınlarımıza ekonomik destek sağlanırken,ülkemizin ve değerlerimizin global alanda tanıtımına da katkı sağlanması hedefleniyor. Demet Sabancı Çetindoğan "Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz. Herkesi canlı, renkli ve interaktif www.shopstarwomen.com web sitemize bekliyoruz. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi sitemizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilirler" diyerek projeye destek istedi.