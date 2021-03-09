Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Rekor seviyelerinden oldukça uzak bir görünüm çizen altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta kritik bin 700 dolar seviyesinin de altına indi. Bugün ise yeniden bin 700 doların üstüne çıkarak 1.705 dolardan işlem görüyor. Ons altına bağlı olarak diğer altın fiyatlarında da dün akşam saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareketlenme yaşanıyor. İşte günün altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 421 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 688 liradan alınırken 700 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 743 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 815 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1376 liradan alış, 1403 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.