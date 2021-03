Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde yaşayan Şükriye Özbey, kırsal kalkınma yatırımları genç çiftçi hibe desteği projesi çerçevesinde 2016 yılında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hibe olarak aldığı 40 kovanı kısa sürede 200 kovana çıkarttı. Özbey, hedefinin ürettiği balda markalaşmak olduğunu söyledi.



Devletten almış olduğu hibe desteği ile arıcılık yapan Şükriye Özbey adlı kadın üreticiyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, bölgede arıcılık ve hayvancılık gibi alanlarda kadınların üretici konumda olmasının mutlu edici olduğunu söyledi. Karaca, “Bugün Şükriye hanımın tesisindeyiz. 2016-2017 yıllarında tarım ve orman müdürlüğümüzün desteğiyle 40 kovanla başlayıp bugün yaklaşık 250-300 kovana çıkarmıştır. Siirt’in Bayraktepe köyünde bu bir başarı mücadelesi kendisini takdirle karşılıyoruz. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da örnek olur. Kadın kooperatifleri kurulur. Kadınlarımız iş gücü hayatına girer evlerine katkı sağlarlar. Aile hayatlarına katkı sağlarlar. Buradan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Arıcılık işine devletten aldığı hibe desteği ve 40 kovan ile başlayan Şükriye Özbey'in herkese örnek biri olarak gösterilmesi gerektiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ürettiği balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırarak kovan sayısını 300 civarına çıkardığını söyledi. Demirhan, “Şu anda çok güzel bir başarı öyküsünü beraber yaşıyoruz, şahit oluyoruz. 2016 yılında bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımları projesi çerçevesinde desteklediği genç çiftçi hibe projesinde faydalandırdığımız 40 kovanla başlanan bir proje. Şükriye kardeşimize biz Bayraktepe köyünde arıcılık yapmak üzere 40 kovan verdik. Kendisi 2016 yılından bu yana çok güzel çalıştı. Projeyi geliştirdi. Ve şu anda 300 civarında kovanı bulunmaktadır. Kendisi arıcılık yapmakla kalmadı, kendi kız kardeşlerini ailesini de arıcı yaptı. Şimdi tüm ailenin bizim başlattığımız kırsal kalkınma yatırımları genç çiftçi hibe projesi çerçevesinde vermiş olduğumuz 40 kovanla başlayan serüven şuanda ailenin sahip olduğu 300 kovana aşkın arıları ile devam ediyor” diye konuştu.



Devletten aldığı hibe desteğiyle arıcılık yaparak birçok kadına örnek olduğunu söyleyen bal üreticisi Şükriye Özbey, ürettiği balları markalaştırıp birçok ülkeye satmayı hedeflediğini söyledi. Özbey, “2016’da Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yaptım. Genç hibe desteği kazandım. 40 kovanla başladım şu an 300'e yakın kovanım var. Kendimi eğittim. Babam ve kardeşlerimle birlikte onlara da gösterdim, onlarda bana destekçi oldular. Arıcılığı seviyorum. Bu işimi seviyorum. Zevkle yapıyorum. Bana bu desteği veren devletimizden Allah razı olsun. Benim gibi kadınların bu işi yapmasını sadece arıcılık değil her işi yapmasını öneriyorum tarım üzerinden. Hedefim ürettiğim balı markalaştırıp tüm Türkiye’ye satmak. Şu an sadece çevreme satıyorum, 300 civarında kovandayım inşallah hedefime ulaşacağım” şeklinde konuştu.