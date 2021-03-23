Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrikli araç şarj altyapısının ilk etapta ağırlıklı olarak büyükşehirlerde toplu taşımayla başlayacağını ve filo tarzı sistemlerle yayılacağını ifade eden Zaimler, “Geçtiğimiz üç senede istasyon sayısını ciddi şekilde artırdık. Bugün, kamusal alanlarda halka açık istasyon sayısında 400'e ulaştık. Bu yıl sonu itibarıyla 500'ün üzerine çıkabiliriz. Şu an iki bin bireysel noktada uygulanan şarj istasyonumuz var" dedi.

Elektrikli araçların satılmasının yanı sıra altyapısının da hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Zaimler, şöyle konuştu: Dünyadaki eğilimlere bakıldığında 2030'da satılan araçların yüzde 50'sin elektrikli araçlardan oluşacak. Burada önemli olan şarj istasyonlarındaki enerjinin yeşil enerji olması. Biz, Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yüzde 100 yeşil enerji garantisi vermek istiyoruz ve bu alandaki oyun kuruculardanız. 2030'da 2,5 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış olmayı hedefliyoruz.