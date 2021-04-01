Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017'de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.