Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’dan Hong Kong’a, Nijerya’dan Eritre’ye kadar çeşitli ülkelerden ilgi yükseliyor. Özellikle gayrimenkul, turizm ve sağlık turizminde avantajlı konuma sahip Türkiye, bu alanlardan ekonomiye önemli miktarda yabancı kaynak sağlıyor.

Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Dr. Ali Gökçiler, Türkiye’nin riski az, kazancı yüksek bir pazar olduğunu söyleyerek "Ülkemiz her zaman yatırımcılar için güvenli liman oldu. Dünyada en çok ziyaret edilen altıncı ülkeyiz. Turizm yatırımlarımız, dünya sıralamasında zirveleri zorluyor. Ayrıca çeşitli ülkelerden Türkiye’deki gayrimenkul piyasasına dikkat çekecek boyutta ilgi başladı. Buna bir yatırım fırtınası demek mümkün. Bahar aylarında da özellikle Kuveyt, Katar gibi Körfez’in zengin ülkelerinden ciddi yatırımların geleceğini söyleyebilirim. Turizm yatırımları öne çıkacak. Temas kurmaya başlayan firmaların sayısı artıyor. Öte yandan sağlık turizmi alanında da başarılı doktorlarımız ile yabancıya güven veren sistemlerimiz var. Önümüzdeki 6 ay içinde bu alanlardaki gücümüze daha fazla yüklenilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

2020’de pandemiye rağmen yabancıya konut satışı, 2019’a göre sadece yüzde 10,3 azalarak, 40 bin 812 adet olarak gerçekleşti. 2019’da bu sayı 45 bin 483 adete ulaşmıştı. En çok İran, Irak, Rusya ve Afganistan’dan talep geldi. Japonya, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden de alımlar başladı.