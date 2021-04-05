Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyahat yasaklarıyla ilgili bu hafta İngiltere'nin karar vereceğini kaydeden Bağlıkaya “İngiliz turistlerin seyahatıyla ilgili kararları bu hafta verecekler. Ondan sonra da Avrupa Birliğinin genelinde Almanya başta olmak üzere seyahatlarla ilgili prosedürlerini açıklayacaklar. Umarım seyahat ile ilgili ciddi bir kısıtlama gelmez. Çünkü o bölgeler bizim için çok hayati bölgeler. Ne olursa olsun bizi hiçbir şekilde bırakmayan Rusya, Ukrayna eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olmasına rağmen biz turizmciler özellikle çok iyi bilir ki; Avrupa olmadan turizm olmaz” ifadelerini kullandı.