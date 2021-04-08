Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, ETSO ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında 2013 yılında komşu ülkelerden tamir ve bakım maksadıyla gelen motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve parçalarının Edirne'de tamir ve bakımına imkan sağlayan bir protokol imzalandığını belirtti.

Protokol ile yetkilendirilen işletmelerde gerekli tamir ve bakımların bugüne kadar yapılarak kent ve ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlandığını aktaran Akıncı, şunları kaydetti:

"3 Nisan 2021 tarih ve 31 bin 443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ, ilimiz basınında yer almış ve tebliğ farklı bir şekilde algılanarak imzalanan protokolün olumsuz etkileneceği algısı oluşmuştur. Odamız tarafından Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yapılmış ve nihai olarak elde edilen bilgi doğrultusunda yayımlanan tebliğ içeriğinin, 2013 yılında yayımlanan uygulama tebliğinin içeriğine eklemelerde bulunulduğu ve kapsamının da eşya ve yolcu taşımaya mahsus araçları kapsadığı anlaşılmakta olduğundan, komşu ülkelerden gelen eşya ve yolcu taşımaya mahsus olmayan araçların tamir, bakım ve onarımına devam edilecektir."