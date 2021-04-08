Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmi sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi’nin Amasra-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Bakan Dönmez paylaşımında, “Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere. Rastgele” ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez duyurdu, Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı
08.04.2021 - 18:35 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondaja başladığını duyurdu.
Etiketler : Fatih Sondaj Gemisi,gemi,sondaj,Amasra-1,
781011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781011.aspx
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