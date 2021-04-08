Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmi sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi’nin Amasra-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Bakan Dönmez paylaşımında, “Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere. Rastgele” ifadelerini kullandı.