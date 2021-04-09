Serbest piyasada 8,1500 liradan alınan dolar, 8,1520 liradan satılıyor. 9,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1530 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7170 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,1500 liradan alınan dolar, 8,1520 liradan satılıyor. 9,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1530 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7170 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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