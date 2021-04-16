Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece merkezi yönetim bütçesi martta 23,8 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 22,8 milyar lira fazla verdi. Vergi gelirleri tahsilatı ilk çeyrekte yüzde 45 arttı. Aynı dönemde araç gibi hizmet alım giderleri de yüzde 7,8 düşüş gösterdi. Böylece bütçede toparlanma gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı reform paketi ile; kamuda tasarruf politikalarının uygulanacağı, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulacağı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de daha verimli ve rekabetçi hale getirileceği vurgulanmıştı. Önümüzdeki süreçte bütçede toparlanmanın devamı bekleniyor.