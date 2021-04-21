Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının başlamasıyla birlikte 2012’den beri üzerinde çalıştıkları solunum cihazına duyulan ihtiyacın fazlasıyla arttığını anlatan Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle süreç hızlandırıldı. Bu süreçte cihazın haklarını Sağlık Bakanlığına devrettik. Sonrasında Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde Baykar, Arçelik ve ASELSAN’ın desteğiyle bir seferberlik başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bu üç şirketin birleşmesiyle biz de ekipçe Ankara’dan İstanbul’a geçtik” diye konuştu. Erdoğan, Baykar’da yerli solunum cihazının yazılımının iyileştirildiğini ve önemli gelişmeler yapıldığını aktararak, şunları kaydetti: Sonrasında Arçelik’te seri üretim için hazırlıklar yapıldı ve iki haftada üretime başladık. İlk 5 bin adet cihaz Arçelik’te üretildi ve dağıtımı yapıldı. Sonrasında üretim ASELSAN’a geçti. Maksimum kapasitede günlük 300 adete kadar üretim yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin adet cihaz üretildi ve şu an birçok ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor. Yerli üretim Biyovent’ler sayesinde hem kendi ülkemizdeki ihtiyacı fazlasıyla karşıladık hem de 30’dan fazla ülkeye cihazlarımızı gönderdik. Üretimin yüzde 50’sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yardım amaçlı Afrika’ya gönderilen de pek çok cihazımız var.