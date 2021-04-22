Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Zirve öncesinde Türkiye’nin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, BM tarafından iklim değişikliğine uyum için oluşturulacak 100 milyar dolarlık bütçeden Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Zirvede, iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir temiz enerjiye geçişte yeni iş ve istihdam imkânları gibi konuların görüşüleceğini söyleyen Bozoğlu “Dünya Günü’nün ilk gündeme geldiği 1970 yılından bu yana ekonomi 5 kat, ticaret ise 10 kat arttı. Sera gazı emisyonları 1970’e göre iki katına çıktı. Kimyasal madde üretimi, kirlilik ve atık arttı. Dünyada tespit edilebilmiş 8 milyon canlı türünün 1 milyonunun yok olma tehlikesi var. Denizlerdeki plastik kirliliği 1980’e göre 10 kat yükseldi. Dünyadaki sulak alanların sadece yüzde 15’i kaldı. Beklentimiz; Paris İklim Anlaşması’nın hedefi olan dünya ortalama sıcaklığının 1,5 derecelik artışla sınırlandırılması için yüzde 55’lik sera gazı azaltımına ek olarak, biyo çeşitliliğin korunması ve karbon giderimine odaklanılması. AB üyesi ülkeler ile Norveç ve İngiltere, iklim değişikliğine uyum için gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelere daha fazla maddi kaynak ayırmalı ve Avrupa Yatırım Bankası da iklim finansmanının yüzde 50’sini iklim değişikliğine uyuma ayırmalı. Türkiye’nin de artık Paris İklim Anlaşmasını TBMM’den geçirerek onaylaması için Ankara’nın beklentilerinin uluslararası alanda değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

BM’nin Türkiye’nin beklentilerine cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Bozoğlu şunları söyledi: Türkiye’ye, oluşturulacak olan 100 milyar dolarlık bütçeden destek verilmesi, iklim değişikliğine uyuma yönelik Türkiye’ye kaynak ayrılması gerekiyor. Bunun önü de açılmalı çünkü iklim krizine dair doğrudan tarihsel sorumluluğu olmayan bir ülkeyiz ama krizden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyoruz.