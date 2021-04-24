Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bu nedenle çalındığı iddia edilen paraların nasıl geri alınacağı, mağduriyetlerin nasıl giderileceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Konuyu Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün’e sorduk.

YAKALANMASI GEREKİYOR

“Thodex” mağdurlarının hukuki olarak neler yapabileceğini anlatan Ergün “Mağdurlar hiç beklemeden Cumhuriyet savcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla başvuru yapabilir. Suç duyurusundan sonuç alınabilmesi için bu şahsın yakalanması veya dijital hareketliliğin kontrol altına alınması lazım. Aksi takdirde mağduriyetlerin giderilmesi mümkün değil. Bu zamana kadar hep, kripto paraların finansal hareketliliğini konuştuk. Aslında konuşulması gereken konu, işlem güvenliği. Kripto para borsalarının güvenli olabilmesi için hukuk altyapısı olması gerekiyor. Konuyla alakalı bir mevzuat gerekli” dedi. Ergün, ayrıca kripto paranın bir para mı yoksa bir değişim aracı mı olduğuna ilişkin hukuki tespit yapılması gerektiğini kaydetti.

FİŞİ ÇEKİP KAÇIYORLAR

Ergün şöyle devam etti: Birçok kişi, ‘kripto para borsası kuruyorum’ diyerek yola çıktı. Ne yazık ki bir anda fişi çekip ortadan kaybolabiliyorlar. Yaşanan durum da bunun bir özeti. Borsa kurma zorlaştırılmalı. Kripto para borsalarının kurulumu açısından belirli kriterler ve standartlar oluşturulmalı. Bunun da yapılabilmesi için Kanada, İsviçre örneğinde olduğu gibi borsaların faaliyetleri, SPK’ya veya benzeri bir üst kuruluş oluşturulup buraya bağlanmalı.

PARA SAKLAMA ARACI DEĞİL

Kripto varlıklarla ilgili vatandaşlara önerilerde de Ergün “Vatandaşlar, kripto varlıklarını, kripto para cüzdanlarında saklamalı. Kripto para borsalarını, para saklama aracı olarak görmemeli; işlem içinde olmayan paralarını banka hesaplarına aktarmalı. Mümkün olduğu ölçüde de dünya üzerinde kabul edilmiş, uluslararası referansları olan borsalarının kullanılması, bu açıdan faydalı olur” dedi.