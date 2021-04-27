Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alt Gelir Grubu Projesi ve Sosyal Konut Projesi olmak üzere 2 ayrı projenin satışı yapılacak ve fiyatlar 115 bin ile 250 bin TL arasında değişecek.
TOKİ, Niğde'de 600 konutu satışa sunuyor
27.04.2021 - 21:30 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Niğde Merkez Efendibey'de 600 konutun satışını yapacak.
Etiketler : TOKİ,niğde,
786047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786047.aspx
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