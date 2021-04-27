Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alt Gelir Grubu Projesi ve Sosyal Konut Projesi olmak üzere 2 ayrı projenin satışı yapılacak ve fiyatlar 115 bin ile 250 bin TL arasında değişecek.

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