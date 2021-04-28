Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

“Ülkemiz son 40 yılda risklerini düşürmeye değil faizi düşürmeye odaklandığı için enflasyon dâhil pek çok kronik sorununu çözemedi” diyen Turan, geçici çözümlerin değil kalıcı reformların zamanı olduğuna işaret etti. Geçen yıl kredi maliyetlerinin düşüklüğü ve bolluğu ile bir genişleme yaşandığını, bu yıl ise kredi maliyetlerindeki artış ve finansmana ulaşımda KOBİ’lerin sıkıntılarının devam ettiğini belirten Turan, şunları kaydetti: KGF’nin yatırım ve ihracat odaklı sektörlerimize yönelik acil olarak yeniden devreye girmesi, üç ay uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin yıl sonuna kadar genişletilmesi, reel sektörün yani sahanın beklentileri arasında yer alıyor. Pandemiden en çok etkilenen turizm ve hizmet başta olmak üzere küçük işletmelerimizin karşılıksız hibe desteğinden daha fazla faydalanması, ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirecek adımlar olacaktır.