Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildi
28.04.2021 - 07:31 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.
Etiketler : budo,budo seferleri,bursa istanbul deniz otobüsü,
786109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786109.aspx
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