Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Yeni yatırımla unicorn olma yolunda ilk adımını atan Yolcu360 tüm dünyaya açılacak. İlk olarak Ukrayna ile başlayacak firma dünya genelinde toplam 30 bin noktadan hizmet verecek. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Yolcu360'ın tamamen ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirdiklerini belirterek "Şu anda Türkiye’de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz. 2020 yılında, son dört yıldaki yüzde 10 bin 632 rekor büyüme oranıyla Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi seçildik. Toplam bir milyon kullanıcı ve 100 milyon TL’ye ulaştık” dedi.

Pandeminin etkisiyle geçen yıl araç kiralama sayılarında yüzde 107’lik bir artış yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, “100 milyar dolara ulaşan küresel araç kiralama pazarında Türkiye'nin payı 3 milyar lira. ABD pazarı Türkiye'nin 25, Avrupa pazarı ise 5 katı büyüklüğünde. Hem Türkiye'de hem de dünyada büyüyen bir pazar. Özellikle otonom araçlar ve bağlanabilirlikle birlikte 10 yıl içerisinde araç sahiplik oranının azalacağını, kiralık araç pazarının büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bütün dünyada uygulama üzerinden araç kiralanabilecek. Uygulamayı ilk etapta Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinde test edeceğiz. Sonrasında daha gelişmiş pazarlara açılacağız. Londra, Paris Barselona'da toplam 30 bin noktada olacağız. 2022 yılında 3 milyon kullanıcı ve 500 milyon lira gelire ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Yıldırım, yurt dışında da Yolcu360 ismiyle devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak da teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, “Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.