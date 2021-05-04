Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) tarafından üretilen 26'ncı helikopter orta gövdesi Güney Kore’ye teslim edilmek üzere yola çıktı. Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) ile 60 Kore Genel Maksat Helikopteri’nin (KUH Surion) orta gövde montajı için 2015'te anlaşma imzaladıklarını söyleyen Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, bu çerçevede üretim ve sevkiyatların planlandığı şekilde ilerlediğini, 2026’ya kadar da teslimatların devam edeceğini açıkladı. Acay, “Havacılığın en üst yetkinliklerinden birisi olan Fuselage üretim yetkinliğinin millî hava platformlarında ve global hava aracı üreticilerin ürünlerinde de kullanılması için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.