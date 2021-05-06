Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına ‘Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin sigortalı işte çalıştırılması’ konulu bir yazı gönderildi. Yazıda Covid-19 salgını nedeniyle izinli olan hükümlülerin, izinli bulundukları sürede SGK’lı olarak çalışabilecekleri belirtildi. Bu çalışma süresi de infazdan sayılacak.

Covid 19 tedbirleri çerçevesinde 15 Nisan 2020’de çıkarılan Kanun’la ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak izinli sayılmıştı. Salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 31 Mart itibarıyla iki ay daha uzatılması kararlaştırılmıştı.