Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 7,73 puanlık artışla 1.427,73 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
06.05.2021 - 18:33 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,54’lük yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
788263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/788263.aspx
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