Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk’te soruları cevaplayan Elvan, Merkez Bankasının bu konuda düzenleme yaptığını, MASAK’a da bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini hatırlattı. Konunun SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları ilgilendiren boyutları olduğuna işaret eden Elvan, iki aydır üzerine çalıştıkları taslağı Cumhurbaşkanı’na arz edeceklerini belirterek “Uygun görmesi hâlinde de bu noktada adımımızı atacağız” dedi. Elvan, vergilendirme konusunda da dünyadaki uygulamalara bakarak bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek “Bizim 'bu yasaklansın' gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, hayatlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım” diye konuştu. İstihdam teşviklerini sadeleştireceklerini de anlatan Bakan Elvan “İlave 5 kişi istihdam eden firmaya, 500 bin liralık kredi vereceğiz, KGF destekli olacak” ifadelerini kullandı. Salgın döneminde 133,7 milyar lira harcandığını belirten Elvan, ilk çeyrekte yüzde 5,5-6, yılın genelinde ise yüzde 5’in üzerinde büyüme beklediğini kaydetti.