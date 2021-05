Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TÜİK tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından yeniden gündeme gelen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), âdeta muhalefetin algı operasyonlarında kullandığı araca döndü. Enflasyon rakamlarını çok yüksek göstererek vatandaş gözünde TÜİK’in güvenilirliğini zedelemeye çalışan ENAG’ın, birçok açıklamasında yalana başvurduğu ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları:

YALAN 1: ÖTV DÜZENLEMESİ

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kullandıkları yönteme ilişkin herhangi bir bilgi veya metodolojik doküman paylaşmadan, ilk olarak 4 Eylül 2020 tarihinde "İşte Türkiye’nin günlük enflasyonu" diyerek ilk çalışmasını kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamada, ENAG’ın ölçtüğünü iddia ettiği fiyatlarda günlük yüzde 5,8 oranındaki artışın, otomobillerdeki ÖTV düzenlemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. TÜFE’deki ağırlığı yaklaşık yüzde 5,6 olan otomobillere ilişkin bu iddialarının doğru olması için, tüm otomobil fiyatlarının bir günde en az iki katına çıkmış olması gerekiyordu.

YALAN 2: ULAŞTIRMA HARCAMALARI

ENAG, bir diğer yalanını ise ulaştırma harcamalarında ortaya attı. Yine asılsız hesaplar yapan ENAG, Aralık 2020'de ulaştırma ana harcama grubunda aylık artışın yüzde 17,58 oranında gerçekleştiğini iddia etmişti. Oysa ulaştırma ana harcama grubunda, bütün kalemler içerisinde en yüksek artışı gösteren madde yüzde 5,2 ile benzindi. Benzin böyleyken, aylık yüzde 17,58’lik artışın nasıl mümkün olabileceği soruları ENAG tarafından cevapsız bırakıldı.

YALAN 3: YILLIK ENFLASYON

ENAG, 2020 içinde sadece dört ay gözlem yapmış olmasına rağmen, o yıla ilişkin yıllık enflasyonun yüzde 36,72 olarak gerçekleştiğini iddia etmişti. Enflasyon hesaplamalarında kullandığı yöntem belli olan TÜİK ise yıllık enflasyonu 14,60 olarak hesaplamıştı. TÜİK’ten 2,5 kat fazla enflasyon hesaplayan ENAG’ın neye göre, hangi kalemlerde hesap yaptığı açıklanamadı.

YALAN 4: GRAFİK OYUNU

Türkiye’de gerçek enflasyonun yanlış ölçüldüğünü iddia eden ENAG, sadece hesaplamalarıyla değil, grafik yanıltmasıyla da algı operasyonu yaptı. Yabancı haber ajanslarında da, TÜİK ile ENAG hesaplamalarının birlikte paylaşıldığı grafikler yayınlandı. Grafikte TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE aylık değişimlerinden 2021 yılı ocak ayı değişimi, 2020 yılı eylül ayının yerine konulmuş ve diğer aylardaki değişimler de bir ay ileri kaydırılmıştı. Böylece sanki ENAG sonuçları ile TÜİK’in sonuçlarının aynı gelişime ve dalgalanmaya sahip olduğu, paralel hareket ettiği, ama TÜİK’in her ay enflasyonu 2-3 puan eksik ölçtüğü algısı oluşturulmuştu. Grafiklerde kaydırma yapıldığı ortaya çıkarılınca, bu algı operasyonu da çökmüş oldu.

YALAN 5: İSİM KANDIRMACASI

ENAG, 2021 yılı ocak ayı sonuçlarının açıklandığı 3 Şubat 2021’de ise bu defa isim kandırmacası yapmayı denedi. Grup, o tarihte İngilizce olarak “The Consumer Price Index (CPI) in Turkey has increased by %2.99 in January 2021” şeklinde bir ifade yayınladı. Bu ifadenin Türkçe karşılığı ise “Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak 2021’de yüzde 2,99 arttı” şeklinde... TÜFE, resmi olarak TÜİK tarafından hesaplanıyor. TÜİK’in kullandığı isimle veri yayınlayan ENAG, söz konusu veririn resmi TÜFE verisi olduğu kanısı uyandırmaya çalıştı. Durum kısa sürede fark edildi.