Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdiden rezervasyonları dolan oteller, pandemi kuralları çerçevesinde otellerini açacak. Vaka sayılarının hızlıca düşmesi ise turizmciyi heyecanlandırdı. Aşılamalarını da tamamlayan turizm çalışanları, yerli ve yabancı turistlere güvenilir bir tatil sunmaya hazırlanıyor. Bodrum Mio Bianco Resort Otel Genel Müdürü Nihat Terzi, 1 Haziran’da otellerini açmayı planladıklarını ifade ederek “En büyük silahımız aşı, bütün personelimiz aşılanmış durumda. Bu bizim için çok büyük bir güç. Bu süreçte misafirlerimiz gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilirler” dedi. Sianji Well Being Resort Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise, Rusya’nın ve Avrupa’nın kapılarını açmasıyla turist akınına uğranacağını belirterek “Avrupalılar temmuz ve ağustosta yapılmış olan rezervasyonlarını saklıyorlar. Ruslar ise iptal edilen rezervasyonlara rağmen tatil tarihlerini ileri bir tarihe öteledi. Bu yasaklar ve ülkeler arası izolasyonların kalkması halinde Türkiye yine turizm gözdesi olacak” diye konuştu.