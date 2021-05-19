Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binance Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi: "Kripto para borsalarındaki ani oluşan hareketlilik ve bundan dolayı yaşanan ağ yoğunluğu sebebiyle Ethereum ağı çekme işlemlerimiz 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale dönmüştür. Yaşanan sorunun Binance'in ağlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını, volatilite kaynaklı yoğunluğun ağda sıkışmaya yol açtığını, sorunun kısa sürede düzeldiğini bildirmek isteriz. Borsamızda işlemlerimiz normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerlendirmenize sunarız."



Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya almıştı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin 'ağ yoğunluğu' nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Binance'nin sosyal üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanılmıştı.

Kripto paraya Çin kurşunu

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.