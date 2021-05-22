Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.

HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin lojistik bir merkez olacağını belirten Adil Karaismailoğlu, “Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kanal İstanbul'un avantajlarından bahseden Karaismailoğlu, "Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.