Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Avrasya’nın tam merkezinde olduğunu söyleyen Karaismailoğlu “Denizden taşımacılığın oranı her yıl artıyor. Bugün İstanbul’dan güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin ama biz 43 bin gemiyi geçirmeye çalışıyoruz. Bu, yıllar boyunca artacak ve 2050 yılında 78 bine ulaşacak” dedi.

Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin lojistik bir merkez olacağını belirten Adil Karaismailoğlu, “Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Gemilerin bekleme maliyetleri düşünüldüğünde, Kanal İstanbul’dan geçmek daha avantajlı olacak. Beş yılda bitirmeyi planlıyoruz. Güzergahında ormanlık alan yok. Sazlıdere Barajı, İstanbul’un su ihtiyacının 2,9’unu karşılıyor. Yeni barajlarla kayıptan fazlası kazanılacak. Üzerinde altı köprü olacak. Maliyeti de 15 milyar dolar... Bu, ihaleyle daha da aşağı düşebilir” diye konuştu.