Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktepe, Türkiye'de kripto paralara ilişkin yönetmelik hazırlandığını, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da Merkez Bankası ve TÜBİTAK tarafından yürütecek resmî bir "Dijital Para Projesi"nin yer aldığını hatırlattı. Söz konusu proje kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığına işaret eden Aktepe, şöyle konuştu: Dijital Para Projesi'nde, ülkemizde başarılı bir uygulama olarak Takasbank tarafından geliştirilen, fiziksel karşılığı olan, kayıt zinciri tabanlı yeni nesil transfer sistemi 'BİGA'nın baz alınması faydalı olacak. Burada bir birim BİGA, bir gram altına endekslendi. Fiziki karşılığı bloke altına alınmış altın, kayıt zinciri teknolojisi ile transfer yapılabiliyor. Dijital ve kripto paralar, temel aldıkları dijital teknolojiler ve yenilikçi yapılarıyla, geleneksel paralara göre önemli avantajlara sahip. Hızla dijitalleşen dünyada ilgi de her geçen gün artmakta. Bu alanda geri kalmamalıyız.