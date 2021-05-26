Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek. Başvurular online olarak yapılacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek. Yoğunluğun önüne geçmek için başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvuruya ilişkin tüm süreçler “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

ELVAN: KRİPTO PARA VERGİLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi desteklerinin millî gelirin yüzde 3'ünü geçeceğini söyledi. İstihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için bir yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini dile getiren Elvan, kripto paralarda da vergilendirmeye gideceklerini ifade etti. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” dedi.