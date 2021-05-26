Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayınının birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekanslarının karışmadan yayın yapabildiklerini açıkladı. Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi’nde dağınık hâlde bulunan onlarca antenin söküldüğünü ve bütün hizmetlerin tek kulede toplandığını belirten Bakanlık, böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığına, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekti.

EKONOMİ VE TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Bakanlık, Çamlıca Kulesi’nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve seyir terasları ile kısa vadede Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.