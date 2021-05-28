Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plastik geri dönüşüm sektörü, karışık hurda ve etilen polimer atık ithalatına getirilen yasakların kaldırılmasını istiyor. Devlet destekleri ve teşvikleriyle yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla yapılan 1.345 lisanslı plastik geri dönüşüm tesisi, ithalat yasağının yol açtığı ham madde yetersizliği nedeniyle üretimlerini durdurma ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri adına açıklama yapan Kamil Dönmezoğlu, lisanslı üretim yapan 1.345 plastik geri dönüşüm fabrikasının kapanmasıyla, 300 bin çalışanın işini kaybetme tehlikesiyle karşılaşacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan plastik atık ithalatına getirilen yasağın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yasak kararının iç piyasanın taleplerini karşılayarak yıllık 1 milyar 373 milyon dolarlık ithalatı ikame eden, 770 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan plastik geri dönüşüm sektörüne çok büyük darbe vuracağını belirten Dönmezoğlu, yıllık kapasitesi 830 bin ton olan plastik geri dönüşüm sektörünün ihtiyacı olan ham maddenin 756 bin tonunu 139 milyon dolar ödeyerek ithal ettiğini, yasağın devam etmesi hâlinde ise tonu 2 bin dolar olan orijinal ham madde için 1,5 milyar doların yurt dışına ödenmek zorunda kalınacağına dikkat çekti.

‘KARTEL’ İDDİASI

Kamil Dönmezoğlu, Avrupa medyasında son iki yıldır sürekli olarak gündeme getirilen ‘Türkiye, Avrupa’nın çöpünü ithal ediyor’ haberlerinin Türkiye’nin iyiliğini düşündükleri için değil, Türk firmalarının, Avrupa’nın atığını yöneten ve en büyüğünün yıllık cirosu 22 milyar avronun üzerinde olan beş büyük kartele rakip olduğu için yapıldığını savundu. “Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de çürük yumurtalar bulunmaktadır” diyen Dönmezoğlu, şöyle konuştu: Plastik geri dönüşümcüler çevreyi kirleten değil temizleyen taraftadır. Bizler, ülkemizi seven ve mevzuata uygun çalışan plastik geri dönüşüm sanayicileri olarak toptancı bir anlayışla suçlu ilan edilmeyi hak etmiyoruz.

Sektörde çarklar duruyor

Plastik hurda ithalatının yasaklanmasının geri dönüşüm sektörünün sonu anlamına geleceğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz “Yurt içinde en yoğun olarak işlenen plastik hurdası olan polietilen hurdasının ithalatının yasaklanması yıllardır kamunun teşvikleri ile yapılan yatırımların atıl hâle gelmesine neden olur” dedi. Karadeniz, atık ithalatının fiilen yasaklanması ile birlikte plastik geri dönüşüm sektöründe çarkların durma noktasına geldiğini söyledi.