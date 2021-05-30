Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tünel, viyadük ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu kapsamda Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı, 69,2 kilometre uzunluğunda otoyol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda 4'ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatında sona gelindi. Bunun 2 bin 198 metresi ise devasa olarak tasarlanan viyadüklerden oluşuyor. Özel tasarım köprülerin inşaatlarından sorumlu mühendis Kubilay Güzel, baraj viyadüğünün 345 metre uzunluğunda olduğunu merkez viyadüğünün ise Artvin güzergâhından gelen yolu yeni yerleşim yerine bağlayacağını vurgulayarak "En uzun köprümüz bu, uzunluğu 685 metre. Bu viyadüğümüz itme sürme yöntemiyle yapılacak. Üst tabliyesi tamamen çelik konstrüksiyon olacak" dedi.