Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Öncü veriler ilk çeyrekte çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyüme cephesine bakıldığında, yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal şartlardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen, yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtmişti. Türkiye ekonomisi geçen yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.

VERİLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü, mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri de açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmişti.

TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 artmıştı. Enflasyonda yüksek seyrin bir süre daha devamı bekleniyor.