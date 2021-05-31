Ebeveynler artık çocukları adına da BES'te birikim yapabilecek. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturan 18 yaş altı nüfusun Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilmesi ile, orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcı bekleniyor. Bu kanaldan ilk yılda da yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. 2030'a kadar da bu gruptan yaklaşık 150 milyar TL'lik katkı öngörülüyor. Türkiye'de 21 Mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 909 bin kişinin, 147,4 milyar liralık fonu bulunuyor.