Ebeveynler artık çocukları adına da BES'te birikim yapabilecek. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturan 18 yaş altı nüfusun Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilmesi ile, orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcı bekleniyor. Bu kanaldan ilk yılda da yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. 2030'a kadar da bu gruptan yaklaşık 150 milyar TL'lik katkı öngörülüyor. Türkiye'de 21 Mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 909 bin kişinin, 147,4 milyar liralık fonu bulunuyor.
Gençlerden BES'e 150 milyarlık katkı
31.05.2021 - 04:08 | Son Güncelleme: 31.05.2021 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) kapsamının genişletilmesi için "18 yaş altı nüfusun da dahil edilmesi" yönünde karar alınmıştı. Konuyla ilgili kanun geçen hafta yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : bes,bireysel emeklilik,
791691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791691.aspx
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