Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat demirinde son bir yılda yaşanan yüzde 116’lık fiyat artışı inşaat sektörünü zor durumda bıraktı. Öngörülemez artışlar konusunda bakanlıklar ve ilgili kurumlar ile görüştüklerini kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren “Yüzde 116'lık fiyat artışı enflasyon, ve de kur artışları ile açıklanamamaktadır” dedi. Fiyatların mevcut düzeyde kalması hâlinde ekonomik konut üretiminin mümkün olamayabileceğine, mevcut fiyat farkı uygulaması ile kamu yatırımı projelerinin de aksayabileceğine dikkat çeken Eren, şöyle devam etti: Kamu yatırımlarında piyasa şartlarını doğru bir şekilde yansıtacak endeksler kullanan, etkin ve adil bir fiyat farkı düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca demir çelik üreticilerinin bir nebze fedakârlık yapmaları beklenebilir.