Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, 17 gününde tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyondaki artış, geçen ay hız kesti. Tüketici fiyatları, mayıs ayında nisana göre yüzde 0,89 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,14’ten yönünü aşağı çevirerek mayısta yüzde 16,59’a geriledi. Çekirdek enflasyon yüzde 16,99 oldu. Bu arada üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,33 arttı. Böylece üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki makas, mayıs ayında 21,74 puanla rekor seviyeye yükseldi. Mayıs ayının ilk 17 gününde koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde tam kapanma tedbirleri uygulanmıştı. Tedbirler doğrultusunda birçok mal ve hizmet satışı noktası kapalı kalırken talepte de gerileme yaşanmıştı. “Tam kapanma” tedbirlerinin enflasyon üzerinde etkili olabileceği öngörülmüştü. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yatırımcılarla yaptığı toplantıda mayıs ayında enflasyonun bir miktar gerileyebileceğine işaret etmişti.

ZİRVEYİ GÖRDÜK MÜ?

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,39 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,3 ile sağlık izledi. Mayıs 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar; yüzde 2,9 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme, yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi. Analistler “Kapanma döneminde tam olarak toplanamayan veriler, enflasyon hesabına katılmadı. ‘Enflasyonda zirveyi gördük’ demek için erken olabilir. Döviz kurunda yaşanan son artışın yansıması görülecektir. Tepe nokta haziran ya da temmuz aylarında yaşanabilir” görüşünü dile getirdi.

Büyüme ve ihracat iyi, dersimiz enflasyon Ekonomide gözler bu hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün, yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

PETROL VE GIDA ZİRVEDE

Küresel gıda fiyatlarında bir yıllık ortalama artış, pandemi ve kuraklık etkisiyle yüzde 39,7’yi buldu. Özellikle bitkisel yağ, şeker ve hububat fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Ekonomilerde toparlanmanın artmasıyla petrol de 72 dolara dayandı ve iki yılın zirvesine çıktı. Her iki unsur da enflasyon için risk olarak görülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Enflasyonda düşüşe işaret eden mayıs verileri sonrasında “faiz indirimi” beklentileri yükseldi. Düne 8,60’ın altında başlayan dolar, bu beklentiyle 8,70’i test etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde faizlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirmişti. Ekonomistler “TÜFE’nin tekrar artma ihtimali yüksek. Tablo netleştikten sonra indirim konuşulabilir” dedi

Maaşlara enflasyon zammı göründü Önceki gün açıklanan enflasyona göre temmuzda maaşlara yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyat endeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.