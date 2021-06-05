Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin de dün dile getirdiği sıkıntı üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı; yonga levha, lif levha, mdf, sunta ve kalınlığı 6 mm’yi geçen ağaçları "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne dâhil etti. Bu ham maddeler özellikle mobilya sanayii tarafından yoğunlukla kullanılıyor. Böylece mobilya sektörünün 2021 hedefi olan 4,5 milyar dolarlık ihracatın önü açılırken, iç piyasada da tüketiciye fiyat artışı yansımayacağı belirtildi.

"OLUMLU BİR KARAR"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan "Bugün sunta ve MDF ihracatı kilogram başına 1 doları bile bulmuyor. Ama biz bunları işleyip, kilogram başına 25 dolarla ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani ülkeye daha fazla kazandırmak varken, artan sunta-MDF ihracatı ülkemizi zarara sokuyordu. Bu ham maddeyi içeride sattığınız zaman çok daha katma değerli yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden getirilen düzenleme kararı hem sektörümüz hem ekonomimiz için olumlu bir karar oldu" dedi. Mobilyanın başkenti olan İnegöl'de de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ "Ham madde tedarik edilememesinden dolayı firmalarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Ticaret Bakanı’mız Mehmet Muş'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ham maddeci dışarı satıyor, sanayici zorda! Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri ham madde tedarikinde sıkıntı yaşıyor. Dövizin yüksek ve küresel talebin çok oluşu, içerideki yerli ham madde üreticilerini ihracata yöneltiyor. Sanayici ise ham madde bulamayınca ya üretimi kısıyor ya da bu durumu fiyatlara zam olarak yansıtmak zorunda kalıyor.